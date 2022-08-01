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В Башкирии ребенок пострадавший в детском лагере находится в коме

В Башкирии ребенок пострадавший в детском лагере находится в коме

12:04, 01 авг 2022

Пострадавшего в детском лагере 15-летнего подростка могут эвакуировать санавиацией в Уфу. По информации пресс-службы минздрава Башкирии, врачи диагностировали мальчику открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом лобной кости слева с повреждением мозговой структуры. Ребенок — в коме, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь согласно клиническим рекомендациям.



«По состоянию на 1 августа решается вопрос транспортировки ребенка в РДКБ, санавиация уже выехала на место, после осмотра будет принято решение по эвакуации пациента, исходя из состояния ребенка», — сообщили в ведомстве.

Напомним, несчастный случай произошёл накануне утром в детском лагере «Юлдаш» недалеко от города Сибая. Когда трое подростков забрались на металлическую конструкцию, произошло ее опрокидывание и она упала на детей. В результате 15-летний подросток получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.


Следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются отдыхающие, руководство и работники лагеря, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: происшествия Сибай
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