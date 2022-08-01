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В Уфе водители сбили двух девочек

В Уфе водители сбили двух девочек

12:14, 01 авг 2022

На выходных в Уфе две девочки попали в ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Уфы.

30 июля на улице Ферина под колеса Lada XRay попала 4-летняя малышка. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте — напротив дома № 22а. известно, что за рулем автомобиля находилась 36-летняя женщина.



В этот же день на улице Баязита Бикбая Renault Sandero наехал на 11-летнюю школьницу. Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномаркой управляла 49-летняя женщина.

Обеих пострадавших госпитализировали. По фактам ДТП начаты разбирательства.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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