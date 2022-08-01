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В Башкирии из окна 4 этажа выпал ребенок

В Башкирии из окна 4 этажа выпал ребенок

16:43, 01 авг 2022

В Уфе 4-летний мальчик выпал из окна. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Инцидент произошел в доме 30/1 на улице Ухтомского. Родители ребенка не уследили за мальчиком: он стоял на подоконнике и облокотился на москитную сетку. В итоге она не выдержала и ребенок выпал из окна четвертого этажа вместе с ней.

К счастью, мальчик выжил. Прибывшие на место происшествия медики отвезли ребенка в больницу с серьезными травмами.

Ранее сообщалось о том, что в детском лагере «Юлдаш» в Сибае произошел несчастный случай с 15-летним подростком. На него упала большая металлическая конструкция. С тяжелой травмой головы ребенка увезли в больницу.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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