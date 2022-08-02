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В Башкирии нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

В Башкирии нашли тело пропавшего 29-летнего мужчины

09:20, 02 авг 2022

В Башкирии завершились поиски пропавшего 29-летнего Якова Микишкина.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», - сообщают поисковики объединения «БашРегионСпас».

Ранее поиски мужчины, который 23 июля 2022 года вышел из дома и не вернулся, велись в Уфе и на территории Башкирии, а также в Москве. К поискам активно подключались волонтеры.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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