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Житель Башкирии задушил возлюбленную ремнем от сумки

Житель Башкирии задушил возлюбленную ремнем от сумки

11:20, 02 авг 2022

В Башкирии мужчина задушил возлюбленную ремнем от сумки. Подробности убийства рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



Правоохранителями было установлено, что между 29-летнем белоречанином и потерпевшей в ходе распития алкоголя вспыхнула ссора, в ходе которой женщина заявила разрыве отношений. В ответ на этот мужчина повалил ее на землю и задушил ее ремнем от сумки.

После этого парень рассказал о случившемся своему знакомому. Тот связался с дочерью потерпевшей, которая, в свою очередь, обратилась в полицию. Мужчину задержали недалеко от места преступления. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, в ходе допроса он признал свою вину.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецк происшествия криминал
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