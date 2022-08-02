В Башкирии дети спасли тонущего пьяного мужчину

11:46, 02 авг 2022

Вчера, 1 августа, на городском пруду в Белорецке компания подростков спасла пьяного местного жителя. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.







Дети заметили, что мужчина еле держится на воде, и решили вызвать спасателей. Они уговаривали купальщика вернуться на берег, но все было тщетно.



Прибывшие на помощь специалисты добрались до утопающего на лодке и вытащили его из воды. На берегу мужчина еще несколько раз пытался залезть в воду, несмотря на то, что он только что чуть не утонул. Купальщика передали полиции, так как он вел себя неадекватно.





— А ребятишки все сделали верно: они не только вызвали спасателей, но и до приезда спасателей уговаривали мужчину вернуться на берег. Если бы не они, возможно все закончилось бы печально, — сказал Фарит Гумеров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram