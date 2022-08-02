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В Башкирии дети спасли тонущего пьяного мужчину

В Башкирии дети спасли тонущего пьяного мужчину

11:46, 02 авг 2022

Вчера, 1 августа, на городском пруду в Белорецке компания подростков спасла пьяного местного жителя. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



Дети заметили, что мужчина еле держится на воде, и решили вызвать спасателей. Они уговаривали купальщика вернуться на берег, но все было тщетно.

Прибывшие на помощь специалисты добрались до утопающего на лодке и вытащили его из воды. На берегу мужчина еще несколько раз пытался залезть в воду, несмотря на то, что он только что чуть не утонул. Купальщика передали полиции, так как он вел себя неадекватно.


— А ребятишки все сделали верно: они не только вызвали спасателей, но и до приезда спасателей уговаривали мужчину вернуться на берег. Если бы не они, возможно все закончилось бы печально, — сказал Фарит Гумеров. 

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Источник: proural.info
Теги: Белорецк происшествия
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