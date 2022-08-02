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В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение

В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение

12:29, 02 авг 2022

В третьем часу ночи в Буздякском районе на 1364 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 31-летний мужчина, управляя "Chevrolet Lacetti", допустил наезд на металлическое ограждение.

В результате аварии водитель и его 30-летний пассажир получили телесные повреждения. Известно,  что водитель находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,529 мг/л в выдыхаемом воздухе.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Буздякский район происшествия аварии
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