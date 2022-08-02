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В Башкирии погиб монтажник, сорвавшись вместе с люлькой на стройке высотки

В Башкирии погиб монтажник, сорвавшись вместе с люлькой на стройке высотки

14:05, 02 авг 2022

В Уфе скончался монтажник и пострадал его коллега, которые сорвались вместе с люлькой на стройке жилой высотки. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в Гострудинспекции Башкирии.



Инцидент произошел 1 августа в строящемся жилкомплексе «Новатор» на улице Нуреева.

— С высоты 42 метров упала люлька с рабочими. Один из них, 27-летний монтажник, погиб на месте, его 18-летний напарник госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в Гострудинспекции.

По данным ведомства, монтажники работали в ООО «СУ-84». По данным «Контур. Фокуса», фирма зарегистрирована предпринимателем Баркамолом Хайитовым. Связаться с ним по телефону не удалось. Однако комментарий дали в группе компаний «Первый трест», которая ведет строительство «Новатора».


— Расследование пока в процессе. По поводу уголовного дела рано говорить, вчера представители правоохранительных органов были на месте, проверку провели, но результатов пока нет. Мы полностью окажем помощь, все необходимые данные для проверки предоставляем, — сообщил гендиректор и учредитель ООО «ГК Первый трест» Ильдар Гарипов.

По его словам, жизни второго рабочего ничего не угрожает, но он по-прежнему находится под наблюдением врачей. Как рассказали в ГТИ, его доставили в больницу № 21.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Гострудинспекция Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа
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