В Башкирии столкнулись три фуры, погиб один из водителей
14:48, 02 авг 2022
В результате столкновения трёх грузовых фур погиб человек.
По имеющимся данным, сегодня, 2 августа, около двух часов дня в Иглинском районе на 1542 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три попутные грузовые фуры, два MANa и Scania.
В результате аварии водитель одного из "MAN" от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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