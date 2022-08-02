В Башкирии столкнулись три фуры, погиб один из водителей

14:48, 02 авг 2022

В результате столкновения трёх грузовых фур погиб человек.



По имеющимся данным, сегодня, 2 августа, около двух часов дня в Иглинском районе на 1542 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три попутные грузовые фуры, два MANa и Scania.







В результате аварии водитель одного из "MAN" от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.



Обстоятельства произошедшего уточняются.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии