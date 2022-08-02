Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии столкнулись три фуры, погиб один из водителей

В Башкирии столкнулись три фуры, погиб один из водителей

14:48, 02 авг 2022

В результате столкновения трёх грузовых фур погиб человек.

По имеющимся данным,  сегодня, 2 августа, около двух часов дня в Иглинском районе на 1542 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три попутные грузовые фуры, два MANa и Scania.



В результате аварии водитель одного из "MAN" от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

По теме:

Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
Читайте также

Массовая авария в Иглинском районе: столкнулись три грузовые фуры, погиб дальнобойщик
Происшествия в Башкирии
Массовая авария в Иглинском районе: столкнулись три грузовые фуры, погиб дальнобойщик
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Иглинском районе Башкирии: в массовом ДТП с участием фуры погиб водитель
В Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: