Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал 6-летний Марат Шагимуратов

В Башкирии пропал 6-летний Марат Шагимуратов

14:52, 02 авг 2022

В Башкирии пропал 6-летний Марат Шагимуратов. Ребенок вышел сегодня, 2 августа, из дома в Стерлитамаке и исчез. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». 

Приметы: рост – 116 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет: футболка, синие трусы, сандалии.



Поисковики отметили, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-то видели или знаете о ребенке, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89871060601 или 02.

По теме:

Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
Читайте также

В Башкирии пропал житель Аургазинского района Руслан Файзуллин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Аургазинского района Руслан Файзуллин
В Башкирии пропал 28-летний житель Ишимбая Ильшат Сагадиев
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 28-летний житель Ишимбая Ильшат Сагадиев
В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Юдичев
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Юдичев
В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 6-летний Артур Абдрахманов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: