14:52, 02 авг 2022

В Башкирии пропал 6-летний Марат Шагимуратов. Ребенок вышел сегодня, 2 августа, из дома в Стерлитамаке и исчез. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик».



Приметы: рост – 116 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.



Был одет: футболка, синие трусы, сандалии.







Поисковики отметили, что мальчик нуждается в медицинской помощи.



Если вы что-то видели или знаете о ребенке, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89871060601 или 02.



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