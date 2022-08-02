В Башкирии пропал 6-летний Марат Шагимуратов
14:52, 02 авг 2022
В Башкирии пропал 6-летний Марат Шагимуратов. Ребенок вышел сегодня, 2 августа, из дома в Стерлитамаке и исчез. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик».
Приметы: рост – 116 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.
Был одет: футболка, синие трусы, сандалии.
Поисковики отметили, что мальчик нуждается в медицинской помощи.
Если вы что-то видели или знаете о ребенке, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89871060601 или 02.
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Источник:
gorobzor.ru
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