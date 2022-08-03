В Башкирии упали с большой высоты двое детей
10:30, 03 авг 2022
В больницы Башкирии доставили двух детей, упавших с большой высоты. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.
В селе Старый Курдым Татышлинского района 4-летний ребенок выпал из окна, находящегося на расстоянии трех метров от земли.
А в Салавате с крыши бани упал 14-летний подросток.
Обоим несовершеннолетним пациентам медики оказали необходимую помощь.
Источник:
gorobzor.ru
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