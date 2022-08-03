Мама впавшего в кому мальчика в Башкирии рассказала о его состоянии

11:23, 03 авг 2022

Напомним, в детском лагере «Юлдаш» недалеко от Сибая трое подростков забрались на металлоконструкцию. Она опрокинулась и упала на детей. 15-летний подросток получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ребенок впал в кому.







Со слов Заремы, ее сын приехал в детский лагерь «Юлдаш» за неделю до происшествия.



"Очень большой турник упал на голову, голова разбита полностью, он без сознания. Его в реанимацию [увезли]. Врачи ничего не могут сделать, — сообщила она. "С работниками детского лагеря по поводу турника я не общалась, мне сейчас вообще не до этого. Никого не хочу наказывать и разбираться с этим. Мне главное, чтобы мой сын встал на ноги, — говорит женщина.



По информации "Башинформ", пострадавшего должны были увезти в Уфу, на что так надеялась мать мальчика, однако медики отложили эвакуацию несовершеннолетнего до стабилизации его состояния.





"Сибайские врачи его оперировали в первые сутки. Больше оперативного вмешательства не требовалось", — рассказала представитель ведомства. "Родителям мальчика объяснили, что пока его нельзя двигать, так как любое движение может иметь последствия".



В свою очередь представители детского лагеря, в котором произошел инцидент, отказываются от комментариев.

Читайте также: В Башкирии в детском лагере на ребенка упала металлическая конструкция

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram