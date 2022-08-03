В Башкирии садовод обнаружил мину в огороде

11:57, 03 авг 2022

Пресс-служба местного управления Росгвардии рассказала о том, что житель одного из СНТ под Уфой обратился в полицию, обнаружив в своем огороде опасную находку.



Приехавшие на место происшествия сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали предмет и пришли к выводу, что перед ними 107-мм мина, которая выпускалась и использовалась в годы Великой Отечественной войны.







С соблюдением мер безопасности боеприпас транспортировали и уничтожили.



Ранее сообщалось о том, что Жительница поселка Тирлянский в Белорецком районе республики, работая в саду, наткнулась на гранату. Бабушка сразу же обратилась в полицию, после чего саперы осмотрели предмет и отправили его оперативникам.

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