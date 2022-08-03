В Уфе скончался специалист, пострадавший от разрыва снаряда в Урмане

14:05, 03 авг 2022

В больнице № 18 Уфы скончался рабочий, которого госпитализировали после взрыва в поселке Урман. Информацию подтвердили сегодня, 3 августа, в Министерстве здравоохранения Башкирии.







По данным нашего портала, погибший — 41-летний Виталий П. По словам родственников, взрыв произошел при плановой утилизации снарядов на территории военной части. В больницу его доставили с ожогами в области шеи, живота, а также оскольчатыми переломи правого бедра и левого предплечья. Как рассказала сестра Полухина, когда его госпитализировали, он был в тяжелом состоянии, но находился в сознании, а после скончался.



У него остались жена, пожилая мама и четверо детей: самому старшему — 20 лет, а младшему — всего 10 месяцев.





— Он работал всегда аккуратно, ответственно, технику безопасности соблюдал, — отметила сестра погибшего.



По ее данным, Виталий был разрядником в фирме «Форпост Балтика Плюс». В «Контур.Фокусе» зарегистрирована лишь одна действующая компания с таким названием, которая занимается утилизацией взрывоопасных предметов. Она зарегистрирована в Калининграде и работает с 1998 года. Согласно «Контур.Фокусу», у нее в 2022 году заключено несколько контрактов на работу, но не в Башкирии.

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