Житель Башкирии по пути домой из клуба случайно убил прохожего

22:31, 03 авг 2022

В Уфе 22-летний уфимец после ночи в клубе убил случайного встречного. 26-летний прохожий в тот момент также находился в изрядном подпитии, что и привело к фатальной драке. В настоящий момент в отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).







По данным Следственного комитета между мужчинами произошел конфликт рано утром 23 июля, который привел к драке. В МВД Башкирии добавили, что в тот момент фигурант уголовного дела возвращался домой после клуба и ссорился по телефону со своей девушкой.



26-летний потерпевший тоже шел домой после бурной ночи, он подошел к уфимцу, чтобы сделать ему замечание. Когда перепалка дошла до драки, пострадавший начал душить своего оппонента, а тот ударил его несколько раз по голове и ушел.





Тело обнаружил через некоторое время случайный прохожий. Он вызвал медиков, но скорая помощь констатировала смерть. По камерам полицейские установили подозреваемого и задержали его. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.

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