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В Башкирии в аварии погибла мать двоих детей

В Башкирии в аварии погибла мать двоих детей

22:42, 03 авг 2022

Стала известна личность женщины, погибшей в аварии в Иглинском районе. Напомним, там около 17.00 на трассе лоб в лоб столкнулись Renault Kaptur и Lifan Solano. В итоге Lifan вынесло в кювет: его водительница скончалась на месте, а двое несовершеннолетних пассажиров оказались в больнице.



Как сообщил источник «Комсомолки», за рулем Lifan находилась 36-летняя жительница Нижневартовска Анастасия У. Вместе с женщиной в салоне иномарке находились ее дети – 12-летняя дочь и 10-летний сын. Малыши выжили, но получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Как уточнили в региональном Минздраве, их состояние сейчас оценивается как тяжелое и средней тяжести – у обоих детей зарегистрированы черепно-мозговые травмы. Откуда и куда ехала семья, сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. А за детьми уже выехали их родственники.


Также напомним, что в ГИБДД Башкирии опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как Renault Kaptur сначала выезжает на встречную полосу, где сталкивается по касательной с фурой, после чего уже таранит Lifan. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются сотрудники МВД: по факту смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело. Сама водитель Renault, а также ее пассажиры, среди которых один ребенок, также получили различные травмы и находятся в больнице.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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