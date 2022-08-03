В Башкирии в аварии погибла мать двоих детей

22:42, 03 авг 2022

Стала известна личность женщины, погибшей в аварии в Иглинском районе. Напомним, там около 17.00 на трассе лоб в лоб столкнулись Renault Kaptur и Lifan Solano. В итоге Lifan вынесло в кювет: его водительница скончалась на месте, а двое несовершеннолетних пассажиров оказались в больнице.







Как сообщил источник «Комсомолки», за рулем Lifan находилась 36-летняя жительница Нижневартовска Анастасия У. Вместе с женщиной в салоне иномарке находились ее дети – 12-летняя дочь и 10-летний сын. Малыши выжили, но получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Как уточнили в региональном Минздраве, их состояние сейчас оценивается как тяжелое и средней тяжести – у обоих детей зарегистрированы черепно-мозговые травмы. Откуда и куда ехала семья, сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. А за детьми уже выехали их родственники.





Также напомним, что в ГИБДД Башкирии опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как Renault Kaptur сначала выезжает на встречную полосу, где сталкивается по касательной с фурой, после чего уже таранит Lifan. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются сотрудники МВД: по факту смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело. Сама водитель Renault, а также ее пассажиры, среди которых один ребенок, также получили различные травмы и находятся в больнице.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети