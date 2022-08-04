В Башкирии три человека попали в больницу после жесткой аварии

11:02, 04 авг 2022

В Салавате утром произошла авария, в которой травмы получили три человека.



Все случилось на Зеленой улице. На дороге столкнулись встречные «ВАЗ-2114», которым управлял 28-летний житель Ишимбая, и «Дэу Нексия» с 36-летней горожанкой за рулем. Травмы получили оба водителя и 70-летняя пассажирка иномарки.







Правоохранители назначили проведение химико-токсикологических исследований, чтобы определить состояние автомобилистов в момент ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.



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Фото: ГИБДД по Башкирии