В Башкирии три человека попали в больницу после жесткой аварии
11:02, 04 авг 2022
В Салавате утром произошла авария, в которой травмы получили три человека.
Все случилось на Зеленой улице. На дороге столкнулись встречные «ВАЗ-2114», которым управлял 28-летний житель Ишимбая, и «Дэу Нексия» с 36-летней горожанкой за рулем. Травмы получили оба водителя и 70-летняя пассажирка иномарки.
Правоохранители назначили проведение химико-токсикологических исследований, чтобы определить состояние автомобилистов в момент ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.