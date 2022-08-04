Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии три человека попали в больницу после жесткой аварии

В Башкирии три человека попали в больницу после жесткой аварии

11:02, 04 авг 2022

В Салавате утром произошла авария, в которой травмы получили три человека.

Все случилось на Зеленой улице. На дороге столкнулись встречные «ВАЗ-2114», которым управлял 28-летний житель Ишимбая, и «Дэу Нексия» с 36-летней горожанкой за рулем. Травмы получили оба водителя и 70-летняя пассажирка иномарки.



Правоохранители назначили проведение химико-токсикологических исследований, чтобы определить состояние автомобилистов в момент ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.

По теме:

Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Салават происшествия аварии
Читайте также

Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault Duster, пострадали 2 человека
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
Происшествия в Башкирии
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: