В Уфе в квартире выпавшей из окна многоэтажки женщины нашли тело ее дочери

14:38, 04 авг 2022

В квартире 50-летней женщины, тело которой нашли возле многоэтажки недалеко от торгового центра «Планета», нашли мертвой ее 16-летнюю дочь.



Об этом передает наш корреспондент Эльза Исламова с места события. Эту же версию подтверждает наш источник в правоохранительных органах. По одной из версий, девочка страдала от онкологического заболевания.







— Девочку нашли в квартире с ножевыми, — рассказали соседи женщины.



Спустя несколько часов у многоэтажки обнаружили тело матери. Сейчас на месте работают оперативные сотрудники, которые оцепили всю территорию. Известно, что женщина выпала с 24-го этажа здания. Сотрудники Следственного комитета Башкирии выясняют причины гибели матери и ее дочери. По одной из версий, это могли быть убийство и суицид.

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Фото: скриншот видео