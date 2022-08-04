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В Уфе в квартире выпавшей из окна многоэтажки женщины нашли тело ее дочери

В Уфе в квартире выпавшей из окна многоэтажки женщины нашли тело ее дочери

14:38, 04 авг 2022

В квартире 50-летней женщины, тело которой нашли возле многоэтажки недалеко от торгового центра «Планета», нашли мертвой ее 16-летнюю дочь.

Об этом передает наш корреспондент Эльза Исламова с места события. Эту же версию подтверждает наш источник в правоохранительных органах. По одной из версий, девочка страдала от онкологического заболевания.



— Девочку нашли в квартире с ножевыми, — рассказали соседи женщины.

Спустя несколько часов у многоэтажки обнаружили тело матери. Сейчас на месте работают оперативные сотрудники, которые оцепили всю территорию. Известно, что женщина выпала с 24-го этажа здания. Сотрудники Следственного комитета Башкирии выясняют причины гибели матери и ее дочери. По одной из версий, это могли быть убийство и суицид.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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