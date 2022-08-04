В Уфе в квартире выпавшей из окна многоэтажки женщины нашли тело ее дочери
14:38, 04 авг 2022
В квартире 50-летней женщины, тело которой нашли возле многоэтажки недалеко от торгового центра «Планета», нашли мертвой ее 16-летнюю дочь.
Об этом передает наш корреспондент Эльза Исламова с места события. Эту же версию подтверждает наш источник в правоохранительных органах. По одной из версий, девочка страдала от онкологического заболевания.
— Девочку нашли в квартире с ножевыми, — рассказали соседи женщины.
Спустя несколько часов у многоэтажки обнаружили тело матери. Сейчас на месте работают оперативные сотрудники, которые оцепили всю территорию. Известно, что женщина выпала с 24-го этажа здания. Сотрудники Следственного комитета Башкирии выясняют причины гибели матери и ее дочери. По одной из версий, это могли быть убийство и суицид.
Читайте также:В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили погибшую женщину