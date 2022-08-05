Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашлась пропавшая Альбина Нуриахметова

В Башкирии нашлась пропавшая Альбина Нуриахметова

10:42, 05 авг 2022

В селе Бураево прекращены поиски 30-летней Альбины Нуриахметовой, которая пропала еще 2 августа.

Как рассказали близкие девушки, Альбина просто вышла ненадолго по делам, но обратно так и не вернулась. Поскольку раньше женщина никогда не уходила надолго, не предупредив об этом, родные заволновались и обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам «Лиза Алерт».



И вот утром 5 августа пришли хорошие новости. Родственница Альбины сообщила, что она нашлась и с ней все в порядке. Где именно все эти дни находилась женщина, близкие уточнять не стали.

По теме:

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина
В Башкирии объявилась пропавшая молодая девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии объявилась пропавшая молодая девушка
В Башкирии найдена пропавшая 18-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии найдена пропавшая 18-летняя девушка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: