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В Башкирии на озере рыбаки обнаружили труп мужчины

В Башкирии на озере рыбаки обнаружили труп мужчины

11:53, 05 авг 2022

Около села Давлетово на озере Чебаркуль рыбаки извлекли из воды тело мужчины, сообщает МЧС Башкирии.

Как пояснили спасатели, мужчина купался в необорудованном месте — сейчас устанавливается личность погибшего и причины смерти.

Всего, по данным МЧС по РБ, с начала сезона в воде было обнаружено 87 жителей республики. Большинство из них, включая 46 взрослых и 7 детей, утонуло.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия
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