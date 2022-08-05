В Башкирии на озере рыбаки обнаружили труп мужчины
11:53, 05 авг 2022
Около села Давлетово на озере Чебаркуль рыбаки извлекли из воды тело мужчины, сообщает МЧС Башкирии.
Как пояснили спасатели, мужчина купался в необорудованном месте — сейчас устанавливается личность погибшего и причины смерти.
Всего, по данным МЧС по РБ, с начала сезона в воде было обнаружено 87 жителей республики. Большинство из них, включая 46 взрослых и 7 детей, утонуло.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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