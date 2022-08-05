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В Башкирии пьяный 44-летний мужчина с топором гонялся за подростками

В Башкирии пьяный 44-летний мужчина с топором гонялся за подростками

14:05, 05 авг 2022

В Уфе пьяный мужчина накинулся на детей с топором. Об происшествии расскзала персс-служба МВД.



Происшествие случилось в подъезде дома на улице Академика Королева. Сообщается, 44-летнийместный житель, будучи пьяным, замахнулся топором на компанию подростков. Те испугались и убежали на улицу. Обвиняемый ринулся за ними в погоню, но не сумел догнать.

Позднее выяснилось, что мать одного из несовершеннолетних пришла домой к мужчине с просьбой вернуть ей долг.


– Когда сын позвал маму домой, 44-летний местный житель разозлился, взял топор и вышел в коридор к юношам. Со слов мужчины, умысла убивать мальчишек у него не было, он хотел лишь пригрозить им, – рассказали сотрудники ведомства.

Мужчина признал свою вину. Правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье за угрозу убийством. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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