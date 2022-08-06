В Башкирии женщина-водитель обматерила и покусала инспектора ДПС

08:51, 06 авг 2022

В Уфимском районе к трем суткам административного ареста приговорили 53-летнюю местную жительницу, которая не подчинилась требованиям полицейских и отказалась показывать им водительские права. При этом она не только оскорбила инспекторов ДПС, но и покусала за руку одного из них.







Водитель ехала на автомобиле «Дэу Матиз», когда в селе Жуково ее остановил полицейский патруль. Когда страж правопорядка попросил женщину предъявить документы, она начала нецензурно выражаться. А потом стала кусать полицейского за руку. Сотрудникам ГИБДД с трудом удалось утихомирить разъяренную даму.





Они составили в отношении местной жительницы административный протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Суд вынес решение о трех сутках административного ареста. Сейчас ее дело направлено в уфимский межрайонный следственный отдел следственного комитета республики, где и будет дана правовая оценка действиям водителя, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.

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