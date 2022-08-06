В Башкирии мотоциклист насмерть сбил пешехода
10:05, 06 авг 2022
В Белорецком районе мотоциклист насмерть сбил пешехода.
Авария произошла в 22:30 часов на ул. Светская с.Тирлянский. По одной из версий, 23-летний местный житель, управляя мотоциклом "Мотоленд", совершил наезд на 59-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла в результате падения получил серьёзные травмы. Известно, что водительских прав он не имел. Начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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