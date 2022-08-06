Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб водитель иномарки

В Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб водитель иномарки

10:11, 06 авг 2022

В Бураевском районе в результате столкновения погибли два человека. 

Столкнулись "Subaru Forester" под управлением 66-летнего уфимца и встречный грузовик "Volvo", за рулём которого находился 58-летний житель Свердловской области.



В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 52-летняя пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Авария произошла в одиннадцатом часу вечера на 23 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. По факту ДТП проводится проверка. 

По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бураевский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии мотоциклист насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мотоциклист насмерть сбил пешехода
В Башкирии от столкновения грузовика и легковушки погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии от столкновения грузовика и легковушки погибли 2 человека
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: