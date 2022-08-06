В Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб водитель иномарки
10:11, 06 авг 2022
В Бураевском районе в результате столкновения погибли два человека.
Столкнулись "Subaru Forester" под управлением 66-летнего уфимца и встречный грузовик "Volvo", за рулём которого находился 58-летний житель Свердловской области.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 52-летняя пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Авария произошла в одиннадцатом часу вечера на 23 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. По факту ДТП проводится проверка.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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