В Башкирии молодой водитель ВАЗ-2114 насмерть задавил инвалида

10:16, 06 авг 2022

В Ишимбайском районе на 23 км автодороги Ишимбай-Петровск 19-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на инвалида, сидящего на инвалидной коляске.



44-летний мужчина скончался по прибытию медиков. Со слов водителя, погибший находился по середине проезжей части. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.







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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ