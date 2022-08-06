В Башкирии молодой водитель ВАЗ-2114 насмерть задавил инвалида
10:16, 06 авг 2022
В Ишимбайском районе на 23 км автодороги Ишимбай-Петровск 19-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на инвалида, сидящего на инвалидной коляске.
44-летний мужчина скончался по прибытию медиков. Со слов водителя, погибший находился по середине проезжей части. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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