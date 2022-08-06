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В Башкирии пропал страдающий потерей памяти мужчина

В Башкирии пропал страдающий потерей памяти мужчина

11:55, 06 авг 2022

В Башкирии ведутся поиски 62-летнего Геннадия Денисова из Бакалинского района, который страдает потерей памяти. Об этом сообщили в МВД республики.

Как рассказала полиции супруга исчезнувшего, мужчина ушел из дома и пропал без вести 28 июня около 14:00.



«Геннадий Денисов был одет в черную кепку, черную кожаную куртку на молнии с мехом, черную рубашку, синюю футболку, коричневые брюки и черные кожаные туфли. Из особых примет — шрам в области груди после операции на желудке», — пояснили в МВД РБ.
Всех, кто обладает информации о местонахождении жителя, просят обратиться в дежурную часть района (+7-34742-3-28-76), отдел угрозыска (+7-34742-3-28-36), дежурную часть МВД (+7-347-279-39-02) или позвонить на номера +7 (34-72) 79-32-92, 02 и 102.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Бакалинский район происшествия поиск
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