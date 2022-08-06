На пляже в Башкирии мужчина спрятал украденный смартфон в плавки
15:33, 06 авг 2022
На одном из пляжей Белорецка гитарист украл оставленный без присмотра смартфон, который принадлежал 19-летнему студенту местного колледжа. Об этом сообщили в МВД РБ.
Со слов потерпевшего, они с другом решили искупаться в жаркий денек, и во время второго заплыва парень положил гаджет на лавочку. Этим и воспользовался сидевший по соседству в компании молодых людей музыкант. Он забрал телефон и спрятал в плавки.
«Полиции удалось вычислить злоумышленника по видеокамерам. Вскоре сотрудники установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 34-летний белоречанин. Мужчина признался и раскаялся в содеянном, добровольно выдав похищенное», — рассказали в МВД республики.
Теперь похитителю грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ. Как добавили сотрудники правоохранительных органов, дело передано в прокуратуру.