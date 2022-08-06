Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На пляже в Башкирии мужчина спрятал украденный смартфон в плавки

На пляже в Башкирии мужчина спрятал украденный смартфон в плавки

15:33, 06 авг 2022

На одном из пляжей Белорецка гитарист украл оставленный без присмотра смартфон, который принадлежал 19-летнему студенту местного колледжа. Об этом сообщили в МВД РБ.



Со слов потерпевшего, они с другом решили искупаться в жаркий денек, и во время второго заплыва парень положил гаджет на лавочку. Этим и воспользовался сидевший по соседству в компании молодых людей музыкант. Он забрал телефон и спрятал в плавки.

«Полиции удалось вычислить злоумышленника по видеокамерам. Вскоре сотрудники установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 34-летний белоречанин. Мужчина признался и раскаялся в содеянном, добровольно выдав похищенное», — рассказали в МВД республики.


Теперь похитителю грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ. Как добавили сотрудники правоохранительных органов, дело передано в прокуратуру.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
Теги: происшествия Белорецк
Читайте также

В Чишминском районе Башкирии мужчина избил бывшую сожительницу
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии мужчина избил бывшую сожительницу
Житель Уфы перевел на свой счет деньги с чужого телефона
Происшествия в Башкирии
Житель Уфы перевел на свой счет деньги с чужого телефона
В Башкирии молодой человек отнял у девушки дорогой телефон
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой человек отнял у девушки дорогой телефон
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: