В Башкирии на глазах у очевидцев во время купания в озере скончался мужчина

15:41, 06 авг 2022

Сегодня, 6 августа, около 12:00, в Уфе местный житель скончался во время купания в озере в парке Якутова. Об этом сообщили спасатели Управления гражданской защиты столицы.



ЧП произошло около 12:00 на Солдатском озере. Со слов очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо. Прохожие помогли ему выбраться из водоема и вызвали медиков.



Несмотря на все усилия врачей и реанимационные действия, уфимец скончался на месте происшествия.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: управление гражданской защиты Уфы