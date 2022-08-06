В Башкирии на глазах у очевидцев во время купания в озере скончался мужчина
15:41, 06 авг 2022
Сегодня, 6 августа, около 12:00, в Уфе местный житель скончался во время купания в озере в парке Якутова. Об этом сообщили спасатели Управления гражданской защиты столицы.
ЧП произошло около 12:00 на Солдатском озере. Со слов очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо. Прохожие помогли ему выбраться из водоема и вызвали медиков.
Несмотря на все усилия врачей и реанимационные действия, уфимец скончался на месте происшествия.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: управление гражданской защиты Уфы
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