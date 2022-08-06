В Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, который перевозил детей (ВИДЕО)

15:48, 06 авг 2022

В Зилаирском районе Башкирии нетрезвый водитель пассажирского автобуса перевозил трех взрослых и двух детей. Об этом рассказал начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.





По данным полиции, мужчина был остановлен на 166-м километре трассы Магнитогорск-Ира в ходе операции «Автобус». При проверке тест показал содержание 0,262 мг алкоголя в организме 59-летнего мужчины.



«Известно, что автобус двигался по маршруту Баймак-Алгазы. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Транспорт помещен на штрафстоянку. По данному факту проводится проверка», — написал в своем телеграме Владимир Севастьянов.

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Фото: скрин видео