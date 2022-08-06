В Башкирии автомобиль с детьми съехал в воду

17:46, 06 авг 2022

Сегодня днем в Уфе четверо человек едва успели выбраться из тонущего в реке автомобиля. Среди них было двое детей. Одному ребенку всего полтора года, сообщили в управлении гражданской защиты города.







Инцидент произошел на реке Уфа в районе Шакшинского водозабора. Прибывшие на вызов водолазы никого на берегу водоема не обнаружили. Сам автомобиль нашли в 30 метрах ниже по течению от того места, откуда он скатился, и в 10 метрах от берега. Внутри салона и на близлежащей акватории водолазы никого не нашли.



Известно, что никто из взрослых не пострадал. Самого маленького ребенка увезла в больницу скорая помощь, чтобы его обследовали врачи.



Причины и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

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Фото: УГЗ Уфы