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В Башкирии автомобиль с детьми съехал в воду

В Башкирии автомобиль с детьми съехал в воду

17:46, 06 авг 2022

Сегодня днем в Уфе четверо человек едва успели выбраться из тонущего в реке автомобиля. Среди них было двое детей. Одному ребенку всего полтора года, сообщили в управлении гражданской защиты города.



Инцидент произошел на реке Уфа в районе Шакшинского водозабора. Прибывшие на вызов водолазы никого на берегу водоема не обнаружили. Сам автомобиль нашли в 30 метрах ниже по течению от того места, откуда он скатился, и в 10 метрах от берега. Внутри салона и на близлежащей акватории водолазы никого не нашли.

Известно, что никто из взрослых не пострадал. Самого маленького ребенка увезла в больницу скорая помощь, чтобы его обследовали врачи.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа
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