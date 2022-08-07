Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жителей Башкирии попросили помочь с поисками Дмитрий Пашина

Жителей Башкирии попросили помочь с поисками Дмитрий Пашина

09:45, 07 авг 2022

В Башкирии разыскивают 39-летнего Дмитрия Пашина. По информации волонтеров, мужчина ушел из дома 31 июля в поселке Приютово и исчез. Спустя неделю поисков местных жителей попросили помочь найти пропавшего.



– Его очень ждут родные, сестра плачет ежедневно и пытается найти его своими силами. Наши поисковики из Белебея дважды выезжали в Приютово и соседние населенные пункты - результат отрицательный, – сказано в сообщении волонтеров поискового отряда «Барс».

Поисковики также обратились ко всем неравнодушным с просьбой обратить внимание на ориентировку. По предоставленной информации, мужчина нуждается в медицинской помощи и возможно просто не может вернуться домой.


Приметы: рост – 172 см, среднее телосложение, русые волосы с проседью и голубые глаза.

Был одет: синяя футболка, темно-синее трико, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 937 357 79 33.

Читайте также:

В Башкирии пропал страдающий потерей памяти мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: "Барс"
Теги: происшествия поиск
Читайте также

В столице Башкирии без вести пропала девятилетний ребенок
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии без вести пропала девятилетний ребенок
В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов
В Башкирии вышел из дома и без вести пропал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии вышел из дома и без вести пропал мужчина
В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: