В Башкирии пьяный водитель Рено насмерть сбил пешехода

12:21, 07 авг 2022

Авария произошла накануне в четвёртом часу дня на ул.Ворошилова. По одной из версий, 49-летний местный житель за рулём "Renault Fluence" совершил наезд на 63-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.







В результате аварии мужчина от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Известно, что водитель находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка.



Можно сделать вывод, что оба участника игнорировали простые правила дорожного движения, один в состоянии опьянения управлял транспортом, другой в неустановленном месте переходил дорогу. Поэтому будь ты водителем либо пешеходом соблюдай ПДД, не игнорируй элементарные правила. Тогда этих трагедий можно избежать.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ