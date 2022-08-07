В Башкирии пьяный водитель Рено насмерть сбил пешехода
12:21, 07 авг 2022
Авария произошла накануне в четвёртом часу дня на ул.Ворошилова. По одной из версий, 49-летний местный житель за рулём "Renault Fluence" совершил наезд на 63-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии мужчина от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Известно, что водитель находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
Можно сделать вывод, что оба участника игнорировали простые правила дорожного движения, один в состоянии опьянения управлял транспортом, другой в неустановленном месте переходил дорогу. Поэтому будь ты водителем либо пешеходом соблюдай ПДД, не игнорируй элементарные правила. Тогда этих трагедий можно избежать.
По теме:
- В Башкирии молодой водитель ВАЗ-2114 насмерть задавил инвалида
- В Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб водитель иномарки
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии водитель Kia Rio сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе пьяный водитель сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой водитель ВАЗ-2114 насмерть задавил инвалида
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину