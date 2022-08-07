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В Башкирии пьяный водитель Рено насмерть сбил пешехода

В Башкирии пьяный водитель Рено насмерть сбил пешехода

12:21, 07 авг 2022

Авария произошла накануне в четвёртом часу дня на ул.Ворошилова. По одной из версий, 49-летний местный житель за рулём "Renault Fluence" совершил наезд на 63-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.



В результате аварии мужчина от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Известно, что водитель находился в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка. 

Можно сделать вывод, что оба участника игнорировали простые правила дорожного движения, один в состоянии опьянения управлял транспортом, другой в неустановленном месте переходил дорогу. Поэтому будь ты водителем либо пешеходом соблюдай ПДД, не игнорируй элементарные правила. Тогда этих трагедий можно избежать. 


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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлеканово происшествия ДТП
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