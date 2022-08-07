В Башкирии 17-летнему подростку во время работы оторвало три пальца

21:18, 07 авг 2022

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 28 июня с 17-летним работником ИП Давыдкин в Туймазах. Подросток получил тяжелую травму в цехе по производству железобетонных изделий.







В день произошедшего подсобный рабочий трудился только второй день. Ему поручили помочь оператору оборудования перенести со стеллажей в смеситель куски бордюров, которые отбраковали.





Во время работы механизм бункера захватил пальцы парня, в больнице ему диагностировали травматический отрыв трёх пальцев левой кисти. Инспекторы выяснили, что оборудование не отключалось при открытых дверцах, как положено согласно требованиям безопасности, из-за установленного магнита. В ведомстве заключили, что к травме привело нарушение технологического процесса, а также неудовлетворительная организация производства работ.

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