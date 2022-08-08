В Башкирии в необорудованном для купания месте утонул мужчина

10:02, 08 авг 2022

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение, что в Стерлитамаке в реке Белой утонул мужчина. Очевидцы сообщили, что мужчина плавал в необорудованном для купания месте, после чего неожиданно ушел под воду.







На место происшествия прибыли спасатели, но обнаружить тело утонувшего уже не удалось. Личность погибшего мужчина также сейчас устанавливается.



- Водолазные работы запланированы в светлое время суток на 8 августа. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.





Также напомним, что аналогичный случай произошел на выходных в Мелеузовском районе. Там 51-летняя жительница села Климовка решила искупаться в реке, но не рассчитала свои силы и утонула. Тело несчастной отнесло течением к соседней деревне, где его и вытащили из воды водолазы.

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