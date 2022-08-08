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В Башкирии водитель грузовика получил травмы в массовой аварии

В Башкирии водитель грузовика получил травмы в массовой аварии

11:28, 08 авг 2022

Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. 

Вчера в пятом часу вечера в Иглинском районе на 1526 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись  попутные две грузовые фуры, газон  и один легковой автомобиль.



В результате аварии 40-летний житель Ленинградской области,  водитель "Scania", получил телесные повреждения. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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