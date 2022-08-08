В Башкирии водитель грузовика получил травмы в массовой аварии

11:28, 08 авг 2022

Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля.



Вчера в пятом часу вечера в Иглинском районе на 1526 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись попутные две грузовые фуры, газон и один легковой автомобиль.







В результате аварии 40-летний житель Ленинградской области, водитель "Scania", получил телесные повреждения. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии