В Башкирии водитель грузовика получил травмы в массовой аварии
11:28, 08 авг 2022
Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля.
Вчера в пятом часу вечера в Иглинском районе на 1526 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись попутные две грузовые фуры, газон и один легковой автомобиль.
В результате аварии 40-летний житель Ленинградской области, водитель "Scania", получил телесные повреждения. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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