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Житель Уфы погиб от удара молнии в горах Сочи

Житель Уфы погиб от удара молнии в горах Сочи

14:06, 08 авг 2022

Вчера днем, в горах Сочи, от удара молнии погиб житель Уфы. Об этом расскаазал корреспонденты «КП-Кубань».

Трагедия случилась на хребте Аибга. Сообщается, что на вершине началась гроза, когда группа туристов спускались по тропе вниз по склону. Во время спуска в 47-летнего уфимца ударила молния.



Отдыхающие и сотрудники пытались помочь мужчине, но все было тщетно, турист скончался прямо на месте.

В настоящее время следователи Краснодарского края устанавливают все обстоятельства случившегося, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

– По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщила пресс-служба ведомства.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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