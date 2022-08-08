Житель Уфы погиб от удара молнии в горах Сочи
14:06, 08 авг 2022
Вчера днем, в горах Сочи, от удара молнии погиб житель Уфы. Об этом расскаазал корреспонденты «КП-Кубань».
Трагедия случилась на хребте Аибга. Сообщается, что на вершине началась гроза, когда группа туристов спускались по тропе вниз по склону. Во время спуска в 47-летнего уфимца ударила молния.
Отдыхающие и сотрудники пытались помочь мужчине, но все было тщетно, турист скончался прямо на месте.
В настоящее время следователи Краснодарского края устанавливают все обстоятельства случившегося, была назначена судебно-медицинская экспертиза.
– По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщила пресс-служба ведомства.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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