В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку

10:16, 09 авг 2022

Около десяти часов утра в Нефтекамске на ул. Дорожная 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-21112, допустил наезд на 80-летнюю пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.



В результате аварии пешеход получила телесные повреждения. Водитель совершив дтп скрылся с места происшествия, позже был задержан сотрудниками госавтоинспекции.







Известно, что водительских прав он не имел, к тому-же находился в состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1,014 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии