В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку
10:16, 09 авг 2022
Около десяти часов утра в Нефтекамске на ул. Дорожная 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-21112, допустил наезд на 80-летнюю пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате аварии пешеход получила телесные повреждения. Водитель совершив дтп скрылся с места происшествия, позже был задержан сотрудниками госавтоинспекции.
Известно, что водительских прав он не имел, к тому-же находился в состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1,014 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
По теме:
- В Башкирии водитель грузовика получил травмы в массовой аварии
- В Башкирии во время ДТП пострадали 3 ребенка
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Мазды" наехал на мужчину, менявшего колесо
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кумертау: водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на пешехода