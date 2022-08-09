Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку

В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку

10:16, 09 авг 2022

Около десяти часов утра в Нефтекамске на ул. Дорожная 22-летний местный житель, управляя ВАЗ-21112, допустил наезд на 80-летнюю пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии пешеход получила телесные повреждения. Водитель совершив дтп скрылся с места происшествия, позже был задержан сотрудниками госавтоинспекции.



Известно, что водительских прав он не имел, к тому-же находился в состояние алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 1,014 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По теме:

Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Нефтекамск происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии водитель "Мазды" наехал на мужчину, менявшего колесо
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Мазды" наехал на мужчину, менявшего колесо
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
ДТП в Кумертау: водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кумертау: водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину
ДТП в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: