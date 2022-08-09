В Башкирии водитель 11 раз привлекавшийся за превышение скорости попал в аварию

10:19, 09 авг 2022

В четвёртом часу дня в Благовещенском районе на 51 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись "Lada Priora" под управлением 21-летнего уфимца и "Renault Arkana", за рулём которого находился 57-летний мужчина.



В результате аварии водитель "Renault" получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Известно, что молодой водитель в текущем году привлекался 11 раз за превышение скорости. Также установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.







Результат освидетельствования составил 0,512 мг/л в выдыхаемом воздухе.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии