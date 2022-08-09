Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель 11 раз привлекавшийся за превышение скорости попал в аварию

В Башкирии водитель 11 раз привлекавшийся за превышение скорости попал в аварию

10:19, 09 авг 2022

В четвёртом часу дня в Благовещенском районе на 51 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись "Lada Priora" под управлением 21-летнего уфимца и "Renault Arkana", за рулём которого находился 57-летний мужчина.

В результате аварии водитель "Renault" получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Известно, что молодой водитель в текущем году привлекался 11 раз за превышение скорости. Также установлено, что он  находился в состоянии алкогольного опьянения.



Результат освидетельствования составил 0,512 мг/л в выдыхаемом воздухе. 

По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
Читайте также

В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель "Daewoo Nexia" врезался во встречный УАЗ Патриот
Происшествия в Башкирии
В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель "Daewoo Nexia" врезался во встречный УАЗ Патриот
В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись встречные "Renault Duster" и "Skoda Yеti"
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель Шевроле наехал на металлическое ограждение
В Башкирии пьяный водитель Рено насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель Рено насмерть сбил пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: