В Башкирии водитель 11 раз привлекавшийся за превышение скорости попал в аварию
10:19, 09 авг 2022
В четвёртом часу дня в Благовещенском районе на 51 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись "Lada Priora" под управлением 21-летнего уфимца и "Renault Arkana", за рулём которого находился 57-летний мужчина.
В результате аварии водитель "Renault" получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Известно, что молодой водитель в текущем году привлекался 11 раз за превышение скорости. Также установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Результат освидетельствования составил 0,512 мг/л в выдыхаемом воздухе.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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