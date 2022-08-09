В Башкирии три человека пострадали во время ДТП с животным
11:43, 09 авг 2022
Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП, в котором пострадали три человека.
8 августа, около шести часов утра в Бирском районе на 94 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул 18-летний житель Бураевского района, управляя "Lada Priora", двигаясь со стороны Янаула в направлении Уфы, допустил наезд на лося, который резко выбежал на проезжую часть.
В результате аварии водитель и его два пассажира, женщины 53 и 79 лет, с различными травмами госпитализированы, животное погибло на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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