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В Башкирии три человека пострадали во время ДТП с животным

В Башкирии три человека пострадали во время ДТП с животным

11:43, 09 авг 2022

Выбежавший на дорогу лось стал причиной ДТП, в котором пострадали три человека.

8 августа, около шести часов утра в Бирском районе на 94 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул 18-летний житель Бураевского района, управляя  "Lada Priora", двигаясь со стороны Янаула в направлении Уфы, допустил наезд на лося, который резко  выбежал на проезжую часть.



В результате аварии водитель и его два пассажира, женщины 53 и 79 лет, с различными травмами госпитализированы, животное погибло на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бирский район происшествия ДТП
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