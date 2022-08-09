Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии из реки Таным достали труп мужчины

В Башкирии из реки Таным достали труп мужчины

14:52, 09 авг 2022

В Калтасинском районе Башкирии в реке был обнаружен труп мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Тело 47-летнего погибшего было найдено в реке Таным возле деревни Барьязы. Труп обнаружил очевидец, он же, как сообщается, его вытащил и передал сотрудниками полиции. Личность и причины смерти пострадавшего не уточняются.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, похожий случай произошел в вчера, 8 августа. В городском пруду в Учалах утонул мужчина. Он нарушил требования о том, что купаться нельзя, залез в водоем и утонул.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Калтасинский район происшествия
Читайте также

Житель Башкортостана утонул в городском пруду
Происшествия в Башкирии
Житель Башкортостана утонул в городском пруду
В Башкирии из реки достали труп неизвестного мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали труп неизвестного мужчины
В Башкирии в реке обнаружили полуразложившийся труп
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в реке обнаружили полуразложившийся труп
В Уфе в Кузнецовском затоне обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Уфе в Кузнецовском затоне обнаружили тело мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: