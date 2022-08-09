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В Башкирии полицейский сбил ребенка и скрылся

В Башкирии полицейский сбил ребенка и скрылся

21:18, 09 авг 2022

В селе под Уфой полицейский сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Сообщается, что водитель «Chevrolet Niva» во время движения по обочине в селе Нагаево наехал на 15-летнего мальчика, а затем скрылся с места аварии. Подросток получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Правоохранителями было установлено, что водитель «Нивы» – сотрудник полиции.



Региональный следственный комитет сообщил, что ведомство ходатайствует о передаче материалов по факту случившегося из органов внутренних дел в следственный отдел.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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