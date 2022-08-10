В Башкирии мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем

10:35, 10 авг 2022

В Башкирии мотоциклист за рулем Kawasaki столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2115. Об этом сообщил начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.



ДТП произошло накануне в седьмом часу вечера на проспекте Ленина в Стерлитамаке. Известно, что водитель мотоцикла ездил без требуемой для управления транспортным средством категории, а сам Kawasaki не был зарегистрирован.







Сейчас 31-летний мужчина находится в больнице с различными травмами. По факту аварии ведется разбирательство.



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Фото: ГИБДД по Башкирии