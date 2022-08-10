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В Башкирии обнаружили утечку нефти

В Башкирии обнаружили утечку нефти

10:54, 10 авг 2022

Возле села Карамалы-Губеево Туймазинского района обнаружили утечку нефтепродукта. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Неизвестные решили демонтировать бездействующий нефтетрубопровод. Во время несанкционированных земляных работ разлилась нефтесодержащая жидкость. В результате был загрязнен участок площадью 30 кв. м.



Специалисты отобрали пробы почвы, чтобы определить степень загрязнения почвы и грунта. После этого будут приняты соответствующие меры.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Россельхознадзор РБ
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