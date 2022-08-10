В Башкортостане на диком пляже утонула 57-летняя женщина
11:34, 10 авг 2022
В башкирском городе Дюртюли в реке утонула 57-летняя женщина. О трагедии рассказали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.
Инцидент случился на реке Белая на диком пляже. Тело женщины из воды достали очевидцы, после чего труп передали полицейским.
В настоящее время по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, недавно в Уфе утонул 30-летний мужчина, который на спор решил переплыть озеро. Все произошло вчера около 16.30 на озере Теплое на одном из сбросных каналов, необорудованном для купания.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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