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В Башкортостане на диком пляже утонула 57-летняя женщина

В Башкортостане на диком пляже утонула 57-летняя женщина

11:34, 10 авг 2022

В башкирском городе Дюртюли в реке утонула 57-летняя женщина. О трагедии рассказали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Инцидент случился на реке Белая на диком пляже. Тело женщины из воды достали очевидцы, после чего труп передали полицейским.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия.



Напомним, недавно в Уфе утонул 30-летний мужчина, который на спор решил переплыть озеро. Все произошло вчера около 16.30 на озере Теплое на одном из сбросных каналов, необорудованном для купания.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Дюртюли происшествия
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