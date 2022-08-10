В Башкирии произошел групповой несчастный случай на производстве

11:50, 10 авг 2022

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе 14 июня в одном из цехов произошел выброс пламени. В результате несчастного случая погибли двое сотрудников, столько же пострадали. В обстоятельствах случившегося разбирались Гострудинспекция и Ростехнадзор Башкирии.







Накануне трагедии специалисты начали продувать трубопровод жидкого топлива азотом. Утром на работу заступила другая смена, которая увидела, что форсунки забиты. Ждать помощь от другого цеха начальник не стал — тогда работу пришлось бы отложить до обеда. Он поднялся на площадку обслуживания горелок печи и сам разобрал участки трубопровода.



Чтобы устранить неполадку, нужно было, установив заглушку, прекратить подачу жидкого топлива в печь, снять форсунки с горелки и проверить их. Но технология была нарушена: заглушки не поставлены и трубопровод не очищен от остатков продукта. В результате газовоздушная смесь загорелась.





Наиболее сильные ожоги получил 58-летний исполняющий обязанности начальника смены, он погиб на месте. Еще трое работников пострадали: 40-летний машинист технологических насосов, 43-летний начальник отделения и 66-летний аппаратчик нагрева теплоносителя. Прибывшая на место скорая доставила их в больницу. Машиниста госпитализировали в уфимскую больницу № 13, но спасти его не удалось, он скончался от полученных травм 16 июля.



Инспекторы установили, что в цеху была нарушена трудовая и производственная дисциплина, а руководство плохо контролировало работы: они выполнялись без наряда-допуска. Материалы расследования переданы в Следственный комитет РБ.

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