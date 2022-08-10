В Башкирии пропал Игорь Илинбаев

15:55, 10 авг 2022

В селе Можары Краснокамского района пропал 36-летний Игорь Илинбаев. Об этом сообщили 10 августа волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, мужчина вышел из дома 8 августа и исчез.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.



Был одет: розовая куртка, джинсовые брюки, кроссовки.



Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Лиза Алерт Башкортостан