В Башкирии пропал Игорь Илинбаев
15:55, 10 авг 2022
В селе Можары Краснокамского района пропал 36-летний Игорь Илинбаев. Об этом сообщили 10 августа волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, мужчина вышел из дома 8 августа и исчез.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Был одет: розовая куртка, джинсовые брюки, кроссовки.
Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии вышел из дома и без вести пропал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 8-летний мальчик из Уфы Александр Полянский
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Благовещенска Рамазан Назаров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Сибая Фаиль Ишьяров