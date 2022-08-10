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В Башкирии пропал Игорь Илинбаев

В Башкирии пропал Игорь Илинбаев

15:55, 10 авг 2022

В селе Можары Краснокамского района пропал 36-летний Игорь Илинбаев. Об этом сообщили 10 августа волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, мужчина вышел из дома 8 августа и исчез.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет: розовая куртка, джинсовые брюки, кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Краснокамский район происшествия поиск
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