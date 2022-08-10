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В Башкирии 16-летняя девушка избила пенсионерку, сделавшую ей замечание

В Башкирии 16-летняя девушка избила пенсионерку, сделавшую ей замечание

20:04, 10 авг 2022

Происшествие в Салавате произошло на днях в одном из дворов. Там пожилая женщина, устав от шума в подъезде, вышла, чтобы сделать замечание и утихомирить громких подростков. Вот только слушать нравоучения молодые люди не пожелали, а одна из присутствующих девушек и вовсе набросилась на пенсионерку и ударила ее.



В МВД Башкирии подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.

- Утром 7 августа в полицию поступило сообщение от местной жительницы 1957 года рождения. Она пожаловалась на шум со стороны соседей и на то, что ее ударила девушка в подъезде. В ходе проверки было установлено, что 16-летняя девушка в ответ на замечание ударила заявительницу.


В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салават происшествия
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