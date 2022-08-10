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В Башкирии водитель Рено Сандеро погиб, опрокинувшись в кювет

В Башкирии водитель Рено Сандеро погиб, опрокинувшись в кювет

21:06, 10 авг 2022

В Ишимбайском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. 

По имеющимся данным, около восьми часов вечера на 2 км Ишимбай-Кинзебулатово 58-летний местный житель,  управляя "Renault Sandero", предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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