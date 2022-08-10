В Башкирии водитель Рено Сандеро погиб, опрокинувшись в кювет
21:06, 10 авг 2022
В Ишимбайском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
По имеющимся данным, около восьми часов вечера на 2 км Ишимбай-Кинзебулатово 58-летний местный житель, управляя "Renault Sandero", предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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