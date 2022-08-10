В Башкирии водолазы нашли тело пропавшего 9 августа молодого мужчины

21:49, 10 авг 2022

Из пруда в Дюртюлинском районе сегодня, 10 августа, достали тело 22-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.



По предоставленной информации, погибшего нашли водолазы в пруду в Дюртюлях. Его личность утонувшего уже установлена. Он числился пропавшим с 9 августа.



В настоящий момент труп передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.



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