Жуткая авария в Башкирии: столкнулись "Лада Приора" и встречная "KIA", погибли 2 человека
22:10, 10 авг 2022
В результате ДТП в Абзелиловском районе погибли два человека.
По имеющейся информации на данный момент, на 4 км автодороги Озерная-К.Рудник столкнулись "Лада Приора" и встречный "KIA". В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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