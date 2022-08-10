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Жуткая авария в Башкирии: столкнулись "Лада Приора" и встречная "KIA", погибли 2 человека

Жуткая авария в Башкирии: столкнулись "Лада Приора" и встречная "KIA", погибли 2 человека

22:10, 10 авг 2022

В результате ДТП в Абзелиловском районе погибли два человека. 

По имеющейся информации на данный момент, на 4 км автодороги Озерная-К.Рудник столкнулись "Лада Приора" и встречный "KIA". В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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